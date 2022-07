112-nieuws: geen treinen Eindhoven-Weert • brand in appartement

01.00

Een automobilist heeft dinsdag niet veel plezier van zijn nieuwe auto gehad. Binnen een halfuur stond de auto in brand. Dat gebeurde rond half zeven 's avonds op de Europaweg in Helmond.

De bestuurder had tijdens het rijden al in de gaten dat iets niet in orde was. Daarop parkeerde hij de auto in de berm van de weg. Kort daarna begon de auto te branden. Een andere automobilist probeerde met een brandblusser het vuur uit te krijgen. Inmiddels was de brandweer bij de plek van de brand gekomen. Brandweerlieden hebben vervolgens de auto geblust. De oorzaak van de brand is onbekend.