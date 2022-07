100 kilo cocaïne verstopt in auto, straatwaarde 7,5 miljoen euro

In een verborgen ruimte van een auto is honderd kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een controle in het Bagven Park in Breda. Een 24-jarige Belg is aangehouden. De straatwaarde van de gevonden partij cocaïne is ongeveer 7,5 miljoen euro.

De controle vond dinsdagavond rond halfzeven plaats. De cocaïne was verpakt in meerdere kleinere pakketten. De auto werd aan de kant gezet nadat het kenteken werd herkend op snelweg A16. De auto reed met ongeldige Belgische kentekenplaten. Hierop werd de auto in beslag genomen. Tijdens het onderzoek werd in de auto een afstandsbediening gevonden waarmee achterbank bewoog en omhoog ging. Daarin werd een grote partij drugs gevonden. De bestuurder zit nog vast.