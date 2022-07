Koopje van ruim 1,1 miljoen euro: Oss geeft Haags theater een tweede leven

Theater De Lievekamp in Oss gaat definitief het leegstaande Zuiderstrandtheater in Den Haag hergebruiken voor nieuwbouw. De gemeente Oss besloot donderdag het Haagse theater te kopen en verhuizen naar Brabant. “Een buitenkans”, noemt de wethouder het.

Alle politieke partijen in Oss zijn enthousiast over het plan. Donderdag werd unaniem besloten om het theater te kopen. Oss betaalt daar 1.173.000 euro voor aan de gemeente Den Haag. Het Haagse theater is overigens te klein voor alle plannen voor de nieuwe Lievekamp. Er zal ook nog een stuk bijgebouwd worden. De totale kosten vallen dus hoger uit dan het bedrag dat de gemeente Oss aan Den Haag betaalt.

Collega-wethouder Dolf Warris verwacht dat de gemeente extra geld kan krijgen voor het project. "Het is heel bijzonder dat een theater circulair wordt gebouwd. Daardoor kunnen wij een beroep doen op allerlei fondsen en subsidies. In Nederland en Europa."

Bouwen met eerder gebruikte materialen zou wel meerdere voordelen hebben. Zo hoeft er in de plannen geen rekening te worden gehouden met de alsmaar stijgende prijzen van bouwmaterialen. Die zijn al gekocht door het Haagse theater aan te schaffen. Ook kan er sneller worden gebouwd, want de materialen zijn dan al geleverd.

Wel zijn er nog wat twijfels bij de partijen over de bouwkosten. Of het kopen en hergebruiken van het bestaande theater goedkoper of duurder zal zijn dan nieuwbouw, weet wethouder Frank den Brok namelijk nog niet.

Nu de koop definitief is, kunnen de plannen worden uitgewerkt. Een ding is al zeker: het Zuiderstrandtheater zal van binnen nog wel te herkennen zijn, maar van buiten niet. “Het wordt een compleet nieuw gebouw. Wij willen per se voorkomen dat het een tweedehands theater lijkt, dus er komt een totaal andere buitenkant omheen", vertelde de directeur van het Osse theater eerder. "Hoe het eruit gaat zien, weten we nog niet."

Het Zuiderstrandtheater moet op 31 december van dit jaar weg zijn uit Scheveningen. In Oss zijn ze dan nog bezig met de plannen en het ontwerp van het nieuwe theater. In de tussentijd worden de onderdelen van het Haagse theater genummerd en opgeslagen.

Als alles meezit, is de eerste voorstelling in de nieuwe Lievekamp in 2025 te zien.