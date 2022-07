Buren schrikken wakker van brand in appartement: 'Ik was echt in paniek'

Bij een brand in een appartement in Roosendaal, is woensdagochtend iets na zes uur een man gewond geraakt. Bij de andere bewoners van het complex zit de schrik er goed in. "Je beseft eerst niet wat er gebeurt", zegt Sei Hong Yan die schuin boven het getroffen appartement woont.

"Ik lag te slapen en werd wakker van een soort gebonk. Eerst dacht ik dat ze misschien aan het verbouwen waren in de buurt." Dus probeerde Yan nog even verder te slapen. "Tot ik de brandweer voor de deur hoorde stoppen." Foute boel, wist hij op dat moment. "Ik keek uit het raam en zag een groot rookgordijn omhoog komen. Ik kon gewoon niets meer zien." Yan kleedde zich snel aan en vluchtte naar buiten. "Daar zag ik de brandweer een verdieping lager de deur van de brandende woning openbreken. Dit had echt veel erger af kunnen lopen."

"Daar gaan we met z'n allen, dacht ik."

De 54-jarige Cora Maasdam woont recht onder de plek van de vlammenzee. Zij was klaar om naar werk te vertrekken, toen ze het lawaai hoorde. "Het leek wel alsof iemand met deuren aan het slaan was. Maar toen zag ik bij mijn balkon een hoop rook. Ik was echt even in paniek. Daar gaan we met z'n allen, dacht ik." Toch ondernam ze snel actie. "Ik riep meteen naar mijn zoon dat hij de honden aan moest lijnen en belde ondertussen zelf 112. Daarna ben ik op de deuren van buren gaan bonken om ze wakker te maken. Mijn eigen buren reageerden eerst niet. Toevallig heb ik hun sleutel, dus ben ik naar binnen gegaan en heb ik geroepen dat ze snel weg moesten."

"Toen ik net weer binnenkwam, heb ik echt even staan huilen."

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere appartementen. "En gelukkig kon de bewoner ook zelf naar de ambulance lopen." Toch is de schade groot, vertelt Cora. "Toen ik net terug naar binnen mocht, heb ik echt even staan huilen. Mijn slaapkamer staat helemaal blank." Datzelfde geldt voor de woning van Roderik Franken. "Hier zit je natuurlijk niet op te wachten." Ook hij schrok zich een ongeluk. "Het was een enorm lawaai, dus ik besloot even te kijken wat er aan de hand was. Toen ik bij de deur stond, rook ik het al. Op dat moment heb ik meteen mijn belangrijkste spullen gepakt en ben ik naar buiten gegaan. Daar zag ik het glas al naar beneden vallen."