Guido Weijers wil samen met de minister nieuwe theaterlockdowns voorkomen

Cabaretier Guido Weijers wil een gesprek met coronaminister Ernst Kuipers over de risico's die de theatersector loopt bij een nieuwe coronagolf in het najaar. Dat schrijft de cabaretier in een brief die hij de minister woensdag heeft gestuurd.

Weijers vraagt Kuipers het gesprek aan te gaan met de cultuursector over hoe een lockdown kan worden voorkomen. "Als minister heeft u ons gevraagd om bij een nieuwe coronapandemie zelf verantwoordelijkheid te nemen. Graag geef ik aan uw oproep gehoor. Ik heb een goed doordacht plan klaarliggen voor een groot deel van de culturele sector." Dambordsysteem

De cabaretier vindt dat het zogeheten 'dambordsysteem' een veilige oplossing kan zijn. Daarbij heeft elke bezoeker een vrije stoel naast zich. Zo kan de helft van de zaal altijd gevuld blijven. Dat systeem werd bijvoorbeeld getest bij een voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap. Volgens Weijers oordeelde Fieldlabs daarna dat dit systeem veilig is. Het is volgens de cabaretier van groot belang dat de theaters niet weer dicht moeten bij een volgende coronapiek. "De komende weken stem ik dit plan af met theaters. Als u meer wilt weten, licht ik het graag toe. Mocht u zelf een beter plan hebben, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag van u", eindigt Weijers zijn brief. Zo zag de coronavoorstelling van Guido er begin vorig jaar uit.

