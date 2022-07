Nina-Marie ontdekte de neusbeer in de boom: 'We moesten wel even googelen'

De 11-jarige Nina-Marie wist niet wat ze meemaakte dinsdagavond. Samen met haar ouders was ze lekker aan het wandelen in Breda, toen ze plots een wel heel bijzonder diertje ontdekte in een boom. "Het leek wel een aapje."

Sven de Laet Geschreven door

Het rustige wandelingetje veranderde van het ene op het andere moment in een avond die Nina-Marie niet snel zal vergeten. "We zagen ineens allerlei kraaien cirkelen. Wat zit daar nou, vroegen we ons af." In eerste instantie werd dat niet meteen duidelijk. "We dachten eerst dat het misschien een aapje was", vertelt ze. "Maar toen deed hij zijn snuit omhoog. Nou, dat was een beestje, dat normaal écht niet in Nederland voorkomt. Toen zijn we maar wat gaan googelen. Zo kwamen we er achter dat het een soort beertje is."

"Misschien is 'ie weggelopen, maar ik ken hier in de buurt geen dierentuintje."

Waar het dier dan vandaan komt? "Misschien is 'ie weggelopen, maar ik ken hier in de buurt geen dierentuintje. Ik denk eigenlijk dat hij gedumpt is. Misschien kon iemand niet meer goed voor hem zorgen. Of ze moesten van hem af, omdat je zo'n dier niet meer thuis mag hebben." De rode neusbeer zit woensdag nog altijd in de bomen aan de Wolfslaardreef. Medewerkers van de dierenambulance en de brandweer wisten hem niet te vangen. Dat proberen ze nu alsnog met een valkooi. Met bananen proberen ze het dier te lokken, maar dat wil vooralsnog niet echt lukken.

"Dit kan uren, maar ook dagen duren."