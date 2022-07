Bejaarde vrouw (79) met rollator bestolen door twee mannen

Een 79-jarige vrouw is dinsdag bestolen terwijl ze met haar rollator door de Nieuwlandstraat in Tilburg liep. Twee mannen van 36 en 24 uit Budel haalden de telefoon van het slachtoffer uit haar zak, maar de vrouw had in de gaten dat ze werd gerold.

Een van de mannen gaf de telefoon vervolgens terug aan de vrouw en wees naar de rollator, alsof hij daar vanaf was gevallen. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat het oudere slachtoffer werd gerold. Een motoragent wist de twee mannen kort daarna aan te houden. Trui en zonnebril

De mannen zouden even daarvoor een trui en een zonnebril hebben geprobeerd te stelen uit een winkel. De eigenaar van de zaak betrapte ze terwijl ze naar buiten wilden lopen met de gestolen spullen. De vrouw en de eigenaar van de winkel hebben beiden aangifte gedaan tegen het duo.