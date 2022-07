Tonnie leidt je rond in zijn verbouwde vliegtuig: 'Het wordt een pareltje'

Het was een impulsaankoop als geen andere. Op internet kocht Tonnie Bouman uit Veen een compleet vliegtuig. Na een paar jaar is hij nu echt begonnen met klussen aan het Canadese militaire toestel. “Het is een monsterklus, maar het wordt een pareltje.”

Tonnie weet nu ook waarvoor hij het vliegtuig gaat gebruiken. Hij wil het gaan verhuren als vergaderruimte. In het staartstuk komen bedden en in het dak uitklapbare televisies. In de vloer zijn door glasplaten originele vliegtuigonderdelen te zien. Het hoogtepunt? “De cockpit natuurlijk. Hij is nog bijna volledig werkend. Daar wil iedereen zitten.”

Tijdens het taxiën op de baan raakte de kist beschadigd en hij is daarna niet gerepareerd. En na verloop van tijd was die niet vliegwaardig meer. De Canadese eigenaar haalde de motoren eraf en 'schonk' de kist aan de vliegbasis. Die zette hem vervolgens in de verkoop.

Het was een turbulente operatie. Het was al haast onmogelijk om het gevaarte van 26 meter lang met een spanwijdte van 24 meter op zijn terrein te krijgen. En bij het plaatsen gebeurde iets vreselijks: de vleugels braken af. Inmiddels is het allemaal gerepareerd en staat hij te stralen in de zon.

Tonnie kreeg lucht van het vliegtuig via een veilingsite. “Papa moet even op zijn telefoon”, zei hij tegen zijn kroost tijdens het diner. “Echt impulsief. Ik had niks geregeld voor transport of waar hij moest staan.” En onverwacht had hij het hoogste bod en zat hij met het vliegtuig opgescheept. "Als ik toen wist hoeveel werk het zou zijn, dan had ik het nooit gedaan."

Tonnie staat in Veen bekend als de man van de bouwmaterialenzaak die soms in is voor vreemde dingen die buiten zijn comfort zone vallen. Zo kocht hij al eens twee helikopters die voor zijn winkel stonden. Met klanten wil hij het vliegtuig gaan gebruiken om eens in een andere omgeving te overleggen.