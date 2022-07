Boa met wapenstok kan zijn werk veiliger en beter doen, vindt de vakbond

Een wapenstok voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) moet hun werk veiliger en beter maken. Sinds 1 juli kunnen gemeentes hiervoor een vergunning aanvragen. Een wens van Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA-ACP, gaat daarmee in vervulling. Ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch vindt het een prima optie.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Gerrits spreekt van een 'positieve ontwikkeling'. Volgens hem heeft een proefperiode met de wapenstok in verschillende gemeentes aangetoond dat de boa's er goed mee om kunnen gaan, zich veiliger voelen en minder agressie ervaren.

"Lastige mensen hebben niet meer de keuze om met een boa te gaan liggen rollebollen."

"Groot voordeel is dat boa's zich kunnen verdedigen als ze in benarde situaties terechtkomen. Dat lastige mensen niet meer met een boa kunnen gaan rotzooien. Belangrijk is dat boa's niet gewond raken en ziek thuis moeten blijven. Boa's zijn goed opgeleid, het zijn professionals die kundig genoeg zijn om met een wapenstok om te gaan", meent de vakbondsbaas. Boa's worden de laatste jaren, zeker tijdens de coronaperiode, niet alleen voor leefbaarheid ingezet. Steeds vaker zijn ze nodig om noodverordeningen te handhaven. "Daarbij zien we veel agressie richting politie en boa's, zeker als ze een boete uitschrijven. Er is meer geweld, daarom is het goed als ook boa's zich kunnen verdedigen."

"Alleen al door het dragen van een wapenstok verbetert de veiligheid van de boa."

Dat de wapenstok juist agressie zou oproepen, noemt Gerrits 'klinkklare onzin'. Uit de proefperiode met de wapenstok blijkt volgens hem duidelijk dat de burger niet langer de discussie of het gevecht aangaat. "De veiligheid van de boa's is dus verbeterd, alleen al door het dragen van de wapenstok." Hij ziet dat er koudwatervrees is. "Het is belangrijk voor gemeenten die aarzelen om goed werkgeverschap te tonen. Dat ze zien dat een wapenstok bijdraagt aan de veiligheid van hun burgers én van hun boa's."

"Bij nachtelijke horecacontroles gedraagt het publiek zich meestal anders."

Gerrits ziet goede kleding, scherfwerende vesten, een bodycam en handboeien als de basisuitrusting. Dat is voldoende voor het houden van toezicht. "Bij handhavende taken, zoals horecacontroles diep in de nacht, is het absoluut wenselijk dat een boa ook een wapenstok en pepperspray bij zich heeft. Om zich te verdedigen tegen mensen die zich op zulke tijdstippen meestal anders gedragen", meent Gerrits. "Wij vinden dat burgemeesters verantwoordelijk zijn voor het aanvragen van de wapenstok." De vakbondsbaas zegt de boa's te ondersteunen als ze zich niet veilig voelen. "Dan gaan we het gesprek aan met het gemeentebestuur en raadsleden."

"Het belangrijkste wapen van de boa blijft toch zijn mond om het gesprek aan te gaan."