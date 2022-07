Cocaïne op het schoolplein: 'Dit hoort niet in een veilige omgeving'

Leerkrachten en ook ouders zijn geschrokken nadat een leerling woensdag drugs vond vlak naast de fietsenstalling van basisschool de Lage Weide in Made. "Het is niet zo dat we regelmatig drugs in en rondom onze scholen vinden", reageert schoolbestuurder Wim Klaassen van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen.

Het was niet meteen duidelijk dat het om drugs ging. "De leerling die het vond is met het pakketje naar een leerkracht gegaan die ook niet zeker wist of het drugs waren, maar wel een vermoeden had", vertelt Klaassen. "Toen is de politie ingeseind die kon vertellen dat het om bijna een gram cocaïne ging."

"We hebben vandaag meteen ouders geïnformeerd."

"Het is natuurlijk enorm schrikken", gaat Klaassen verder. "Je wilt dat scholen een veilige omgeving zijn en dit hoort daar niet bij. We hebben de volgende ochtend meteen ouders geïnformeerd over wat er gebeurd is. In de klassen wordt er nu met leerlingen gesproken over drugs." Ondanks de eerste schrik, valt de onrust onder ouders volgens Klaassen wel mee. Burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen laat via sociale media weten geschrokken te zijn van de drugs die rondslingerde bij de basisschool. Hij verzekert ongeruste burgers dat de politie er alles aan doet om de herkomst te achterhalen en dat er vaker gesurveilleerd gaat worden bij de school.

"We hebben nog nooit eerder drugs gevonden bij een school"