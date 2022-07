Feestje voor Q-koortspatiënten afgelast na stijgende coronacijfers

Het moest een feestje worden voor honderden Q-koortspatiënten. Er zouden artiesten optreden als Douwe Bob en Trijntje Oosterhuis en Jaap Jongbloed zou presenteren. De stijgende coronacijfers hebben hier een streep door gezet.

In overleg met verschillende medische adviseurs is besloten dat het niet verantwoord is zoveel relatief kwetsbare Q-koorts patiënten bij elkaar te laten komen. Het is voor zover bekend het eerste evenement dat vanwege opnieuw stijgende coronacijfers wordt afgeblazen in Brabant.

'Zaterdag 16 juli Herpen' stond in zeker 400 agenda's genoteerd. De stichting Q-uestion had een zomerfeestje georganiseerd voor haar leden. Grote namen waren vastgelegd want na corona was het hoog tijd om weer eens ontspannen samen te komen, vond de stichting.

Niet verantwoord

Toen het aantal coronabesmettingen bleef stijgen, steeg de spanning bij de organisatie. Hun angst werd werkelijkheid na overleg met artsen en deskundigen van de GGD. Bij een bijeenkomst met meer dan 400 mensen zouden er zeker besmettingen plaatsvinden en vaccinatie zou dit niet volledig kunnen voorkomen.

Ook concludeerden artsen dat veel Q-koortspatiënten nog relatief weinig blootgesteld zijn aan het COVID-virus en dus kwetsbaar zijn.

Extra voorzorgsmaatregelen, zoals anderhalve meter afstand, vooraf testen en thuisblijven met klachten, zijn overwogen. Maar het doel van de bijeenkomst was: elkaar ontspannen ontmoeten zonder uitsluitingen. Dat doel zou niet bereikt worden en dus heeft Q-uestion besloten het evenement af te blazen en een nieuwe datum te zoeken.

Nieuwe datum

De 400 bezoekers hebben bericht gekregen en krijgen de nieuwe datum te horen zodra die bekend is.