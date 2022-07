Pittige Champions League-loting voor basketballers Heroes Den Bosch

Om het hoofdtoernooi van de basketbal Champions League te bereiken moet Heroes Den Bosch in de kwalificatie drie flinke hordes over. Dat heeft de loting donderdag uitgewezen. Manager Stefan Wessels is nuchter over de kwalificatie. “Wij willen bij de beste ploegen van Europa horen, dan moet je ook tegen de beste spelen.”

Heroes moet drie knock-outrondes overleven om de groepsfase te halen: De ploeg uit Den Bosch begint tegen Siauliai uit Litouwen.

Bij winst wacht de Spaanse subtopper Malaga.

In de ‘finale’ wacht waarschijnlijk de kampioen van Finland of de nummer twee van Hongarije. Wessels noemt het een uitdaging om als eerste Nederlandse ploeg ooit de groepsfase van de Champions League te bereiken. “Er bestond voor ons sowieso geen makkelijke loting, maar onze tegenstanders zullen ook met ons rekening houden.” De kwalificatiewedstrijden zijn eind september en worden binnen een paar dagen gespeeld. Heroes gaat zich kandidaat stellen om het kwalificatietoernooi in de eigen Maaspoort te organiseren. Het hoofdtoernooi start dan begin oktober al. Mocht Heroes de groepsfase bereiken dan komt het in een groep met: Dijon uit Frankrijk

Paok Saloniki uit Griekenland

Sassari uit Italië Het bereiken van de groepsfase zou de club 50.000 euro opleveren. Champions League-winst betekent één miljoen euro. Heroes Den Bosch werd in mei voor de 17e keer kampioen van Nederland. In de jaren 80 van de vorige eeuw speelde de ploeg onder de naam Nashua in de Europa Cup 1 en behoorde Den Bosch tot de subtop van Europa LEES OOK: Bossche basketballers Heroes na zeven jaar weer kampioen van Nederland