Buren zijn klaar met verwarde bewoner: 'Dit gaat een keer gruwelijk fout'

Branden, vandalisme en diefstallen. Bewoners van een flat aan de Sint Jozefstraat in Boxtel zijn helemaal klaar met hun verwarde buurman. De man is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat er brand was op zijn balkon. En dit was niet de eerste keer, volgens buurtbewoners staat de politie wekelijks voor zijn deur. “Nu waren ze er op tijd, de volgende keer zijn ze te laat en staat alles in de fik”, vertelt een geschrokken bewoonster.

Na een tijdje ging de man ervandoor om een paar uur later met allerlei spullen te gooien. “Hij stond te schreeuwen en gooide kleren en andere spullen naar beneden. Even later zagen buren dat het balkon in brand stond.”

Een buurvrouw die haar hondje aan het uitlaten was, trof woensdagavond de verwarmde man voor haar deur aan. “Hij stond hier op straat te roepen dat er een gasbom is en dat hij ons zou beschermen. Ik durfde niet meer naar binnen. Het was echt heel angstaanjagend.”

De buurvrouw van de verwarde man is er opvallend rustig onder. “Het gaat om een man van rond de vijftig”, begint de buurvrouw. “Hij leeft in een eigen wereld, hij heeft echt extreem goede hulp nodig.”

Volgens haar is het al de vierde keer in een maand tijd dat het onrustig is. “Als bewoners houden we een lijstje bij om hem weg te krijgen. Samen zijn we sterk en samen krijgen we hem weg.”

Stellig zegt ze: “Mijn buurman wordt steeds gekker. Het is klaar nu. Er zijn pakketjes en fietsen gestolen. Er wordt brand gesticht. Er lopen hier ongure types rond. Er is een hoop vandalisme en alles staat vol met rommel.” Bewoners hopen dat de woonstichting gaat ingrijpen, maar in het kantoortje tegenover de flat weten ze nog niet wat er gaat gebeuren.