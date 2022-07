Geen Oekraïners maar statushouders in oud politiebureau in Bergen op Zoom

Het voormalige politiebureau in Bergen op Zoom zou eigenlijk een opvang worden voor Oekraïense vluchtelingen. Dat plan is nu gewijzigd. Het is de bedoeling dat het gebouw voor een periode van twee jaar onderdak gaat bieden aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. De reden: Bergen op Zoom vangt te weinig statushouders op.

Anne van Egeraat Geschreven door