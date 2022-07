Lijdensweg van Mathieu van der Poel duurt voort: 'Ik dacht aan afstappen'

Aan de lijdensweg van Mathieu van der Poel in de Tour de France lijkt geen einde te komen. Ook in de zesde etappe naar het Noord-Franse Longwy reed van Van der Poel met de ziel onder zijn arm. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest al vroeg in de etappe lossen in het peloton en dacht er enkele keren aan om af te stappen.

Mathieu van der Poel eindigde uiteindelijk als 145e op ruim tien minuten van ritwinnaar Tadej Pogacar. "Het was een heel lange dag voor mij. Ik hoopte dat het wat rustiger ging en heb een paar keer getwijfeld om aan de kant te gaan, maar ben toch maar doorgegaan. Het was geen leuke dag", zei de renner bij de NOS. Hij gaf toe dat hij ook na de rit van woensdag binnen het team al had besproken om eventueel af te stappen. "Maar ik weet ook dat het dan na twee dagen thuis ook zou gaan wringen. Ik wil nog wel even doorzetten, maar als het morgen nog zo gaat, denk ik niet dat ik nog een dag ga aanklampen. Het heeft geen nut om verder te rijden als je als een van de eersten gelost wordt." Vanuit België meldde zijn trainer Kristof De Kegel dat Van der Poel beter nog even kan doorzetten. "Ik denk dat hij hier volgend voorjaar de vruchten van zal plukken", zei De Kegel bij het Belgische Sporza. LEES OOK: Het is nog niet de Tour de France van Mathieu van der Poel