Overvallers azen op de Rolexen van John de Bever en Kees na tv-soap

Er is serieuze dreiging dat de Berlicumse zanger John de Bever en zijn man Kees Stevens van hun Rolex-horloges beroofd gaan worden. Het echtpaar kreeg woensdagavond bezoek van de politie. Het tweetal droeg de horloges in hun tv-programma, De Bevers. "Alle horloges gaan weg. Hier valt niets meer te halen", meldt Kees aan Omroep Brabant.

Hij en John gingen woensdagavond naar bed toen er plots werd aangebeld. De recherche van de politie stond voor de deur. "Ze zeiden dat er een tip was binnengekomen en dat er serieuze dreiging is dat ze ons willen beroven van onze horloges. Dan zit je daar en dan denk je: dit is niet echt. Dit is een film waar je in leeft."

De dieven hebben de horloges waarschijnlijk gezien in de tv-serie van het stel, De Bevers. "Wij zijn in februari begonnen met opnames. Dat ging allemaal heel snel. We hebben nooit nagedacht over wat we wel en niet konden dragen. Je denkt dat je in dit land mooie horloges kunt dragen, maar het kan blijkbaar niet."

De horloges worden snel verkocht. "Daar zijn we heel resoluut in. We gaan geen risico's lopen", vertelt Kees. "De politie was er ook duidelijk in, trouwens. We kunnen ze simpelweg het beste niet meer omdoen, zeggen de agenten."