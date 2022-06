Soap van De Bevers krijgt tweede seizoen: 'We gaan door zolang het leuk is'

Fans kunnen nog een seizoen extra genieten van het leven van volkszanger John de Bever. Er komt een tweede seizoen van 'De Bevers', zo bevestigt zijn man en manager Kees die ook een grote rol in de serie heeft. "Leuk hè! Over twee weken beginnen de opnames weer en ze worden in het najaar uitgezonden."

De opnames voor dat eerste seizoen zijn inmiddels afgerond. Kees en John hebben er geen enkele moeite mee om hun privacy opnieuw een aantal weken op te geven, terwijl ze gevolgd worden door een camerateam. "Weet je wat het is, wij zijn onszelf. Dan hoef je dus ook geen moeite te doen bij de opnames", vertelt Kees die inmiddels ook een bekende Nederlander is.

"John was al gewend aan alle aandacht, voor mij was het even wennen", bekent Kees. "Ik krijg er zoveel reacties op, zowel op straat als via sociale media. Ook van kinderen die zelf homoseksueel zijn en blij zijn dat deze serie er is. We zijn nu aan het camerateam gewend, ze zijn onze vrienden geworden. Toen de opnames net stopten, misten we ze zelfs."

Gaan 'De Bevers' Peter Gillis achterna die alweer aan zijn zevende seizoen bezig is met Massa is Kassa. "We gaan door zolang wij het leuk vinden en andere mensen het leuk vinden. Het eerste seizoen was een kennismaking met ons. De inhoud van het tweede seizoen wordt iets diepgaander", vertelt Kees.

John de Bever zelf was donderdagavond niet direct bereikbaar voor een reactie.

