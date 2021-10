John de Bever krijgt een realitysoap: 'Het moet wel echt zijn'

John de Bever vergroot

Na zijn avonturen in Expeditie Robinson gaan we John de Bever waarschijnlijk nog veel vaker op televisie zien. De zanger uit Berlicum is namelijk gevraagd voor een real-lifesoap. "Het moet wel echt zijn, gewoon een soap zoals ik écht ben. Niet alleen die irritante deelnemer van Expeditie Robinson."

Voor de volledigheid: er zijn nog geen handtekeningen gezet, benadrukt manager en vriend Kees. "Maar er lopen wel gesprekken. Die gaan nu vooral over de invulling. Je moet gewoon zien hoe het leven van John eruit ziet. We hopen heel erg dat het lukt." John zelf vindt het een eer dat hij is gevraagd voor zo'n programma. "Het is zeker een hele eer. Blijkbaar vinden mensen het leuk om te zien hoe ik ben. Toen ik meedeed met Expeditie had ik ook niet gedacht dat mensen dat leuk zouden vinden."

"Soms lig ik ook de hele dag gewoon op de bank."

En wat John dan zoal doet de hele dag? "Dat verschilt natuurlijk. Soms heel veel en soms helemaal niks. Ik ben zanger, ik voetbal, ik ben veel op reis en onderweg. Ik heb twee honden en een leuke vriend. Maar soms lig ook gewoon een dag op de bank." Wat er dan in de uitzendingen te zien zou zijn, vindt hij dan ook moeilijk te zeggen. "Ik leef van dag tot dag. Ik ben gewoon zoals ik ben en dat wil ik dan ook laten zien." Wanneer de soap op tv moet komen, weet John nog niet. Hij heeft wel wat belangrijkers aan zijn hoofd. "Maandag moet ik bij de loting zijn van het EK Zaalvoetbal. Ik werd daarvoor gevraagd en heb meteen ja gezegd. Maar dat moet dus in het Engels. Ik spreek helemaal geen Engels. Dus moet nog even oefenen." LEES OOK: Na Expeditie Robinson duikt zanger John de Bever ook nog het circusleven in Kees dacht dat John de Bever niet ver zou komen in Expeditie Robinson John de Bever doet mee aan Expeditie Robinson: 'Laat mij eens gek doen'

