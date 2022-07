Man (19) geschopt, geslagen en beroofd: herstel gaat lang duren

Een man van 19 is woensdagnacht zwaar mishandeld in Best. Volgens de politie is het slachtoffer ernstig gewond en wacht hem een ‘lange periode van herstel.’

De man werd getrapt, in zijn gezicht geslagen en beroofd van zijn fietssleutels. Dit gebeurde rond één uur, nadat hij vanaf café D’n Ekker aan de Nieuwstraat in Best naar de Koetshuistuin fietste. Bij lunchroom Frisz aan de Hoofdstraat fietste een jongen hem tegemoet en trapte hem. Vervolgens werd het slachtoffer omsingeld door vier jongens. Zij pakten zijn fietssleutels af en gaven hem daarna een stevige klap in het gezicht. De politie vraagt getuigen zich te melden.