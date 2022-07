Provincie: 'In juli 2023 nog geen duidelijkheid voor boeren'

Het is niet realistisch dat elke boer in Brabant weet waar hij aan toe is in juli 2023. Dat zegt stikstofgedeputeerde Erik Ronnes. Op 1 juli 2023 moet de provincie een plan overhandigen aan minister Christianne van der Wal waarin staat hoe Brabant de opgelegde stikstofreductie van 50 procent in 2030 voor elkaar gaat krijgen. "We hebben dan een richting, maar dat is het dan ook."

Waar veel provincies hun kont tegen de krib gooien als het gaat om het overheidsbeleid, houdt Brabant moedig stand. De reductiedoelen gaan hoe dan ook worden uitgevoerd, al is het misschien op de eigenzinnige Brabantse manier. "De minister heeft gezegd dat we de vrijheid hebben om het zelf in te vullen. Dat doen we dus op onze manier, doorgaan op de ingeslagen weg." Dat klinkt bijna gezellig, maar Ronnes geeft toe dat er ook zorgen zijn. Grote zorgen. "Jonge boeren die slapeloze nachten hebben omdat ze geen idee hebben hoe hun toekomst eruit ziet bijvoorbeeld." Iets dat Ronnes het kabinet dan ook kwalijk neemt. Al jaren zit de provincie met allerlei partijen aan tafel om goede gesprekken te voeren over de toekomst. En die verstandhouding werd bruusk door elkaar geschud toen het vermaledijde kaartje van Van der Wal werd gepresenteerd.

"Dat kaartje heeft de gesprekken geen goed gedaan. Dat heeft de overheid aan zichzelf te danken."

Er ontstond grote onrust. Op verschillende plekken in het land verlieten boerenorganisaties de onderhandelingstafels. In Brabant kon de provincie de partijen met moeite wél binnenboord houden. Ronnes: "Dat kaartje heeft de verstandhoudingen onderling en het vertrouwen in de gesprekken geen goed gedaan. Dat heeft de overheid aan zichzelf te danken." Hoe je het ook wendt of keert, de provincie heeft de zware taak om de opgave tot een goed einde te brengen. Maar dat gaat bijna niet, als je voor bijna al je stappen afhankelijk bent van Den Haag. Want hoe moet je boeren overtuigen om over te stappen op natuurinclusieve landbouw als helemaal nog niet duidelijk is wat de randvoorwaarden zijn? En hoe maak je plannen of berekeningen als belangrijke onderdelen, zoals het mestbeleid, er nog helemaal niet liggen?

"Als je steeds de regels aanpast en met nieuwe regelingen komt, leunt uiteindelijk iedereen achterover."