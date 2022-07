'Oproep Mark van den Oever om naar Leeuwarden te trekken is opruiing'

De oproep deze week van Mark van den Oever om naar Leeuwarden te trekken om een boerenzoon te bevrijden uit een politiecel, laadt de verdenking op zich van opruiing. Dat concludeert hoogleraar Henny Sackers van de Radboud Universiteit na het bekijken van de uitspraken van de voorman van Farmer Defence Force.

De voorman heeft zijn uitspraken gefilmd en op YouTube gezet om zo een groter publiek te bereiken en te mobiliseren. Dat kan strafverzwarend zijn. In de coronaperiode zijn vaker soortgelijke oproepen gedaan om 'in verzet te komen'. Dat heeft volgens Sackers de rechtspraak uit haar slaap gewekt. "Opruiing heeft tot voor kort een sluimerend bestaan gekend binnen de rechtspraak. Door de coronarellen zijn er behoorlijk wat rechtszaken geweest en zijn mensen veroordeeld voor het oproepen tot strafbare feiten, wat valt onder opruiing."

Dat de uitspraken van Van den Oever (nog) ongemoeid zijn gebleven, kan diverse oorzaken hebben. "Vervolging moet het algemeen belang dienen. Ik kan me voorstellen dat justitie alles al lang in de gaten houdt maar geen olie op het vuur wil gooien in een al verhitte situatie. Het is gerechtvaardigd om dan een oogje dicht te knijpen. Het Openbaar Ministerie heeft nogal wat ruimte om te handelen. Niets doen, de zaak aanhouden of vervolgen met nog veel opties daar tussenin."

Maar dat wil volgens Sackers niet zeggen dat de voorman van Farmers Defence Force er zomaar mee wegkomt. "Zijn oproep om een 16-jarige jongen uit de cel te bevrijden is een eerste oproep. Misschien zegt hij binnenkort nog een keer iets dat strafrechtelijk is te vervolgen. Dan kan het een optelsom worden en strafverzwarend zijn. Dat is gebleken bij de rechtszittingen rondom het coronaprotest."