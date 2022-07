Enorm deel van boom valt op zwembad in Breda, muur stort deels in

Een deel van een monumentale boom is vrijdagochtend plotseling afgebroken en op het dak van zwembad Optisport Sonsbeeck in Breda terechtgekomen. Er is hierbij niemand gewond geraakt.

De brandweer werd ingeschakeld om de boomstam te verwijderen. Er werd hierbij onder meer een hoogwerker ingezet. Tijdens de klus kwam een deel van de muur van het zwembad waarop de stam was gevallen, naar beneden. De gemeente Breda heeft inmiddels de opruimwerkzaamheden aan de Pieter-Christiaanstraat overgenomen. Een woordvoerder laat weten dat onderzocht wordt hoe de boomstam kon afbreken. Ze is blij dat er 'gelukkig alleen materiële schade' is. Voor zover bekend kan het zwembad gewoon bezocht worden; het complex kan ook aan een andere kant worden betreden. De boom is opgenomen in de bomenkaart van de gemeente Breda. Hierin staan bomen die bijzonder zijn en niet zonder vergunning gekapt mogen worden

Een deel van de stenen die naar beneden waren gekomen (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).