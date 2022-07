Bestuur zelf een trein in deze simulator, want de NS zoekt machinisten

Altijd al machinist willen worden? Voor de twijfelaars stond er in Eindhoven vrijdag een treinsimulator. Op die manier wil de NS nieuwe machinisten en conducteurs aantrekken. De animo om het een keertje te proberen was groot, de wachttijd liep op tot zeker een uur.

Het personeelstekort bij de Nederlandse Spoorwegen is groot, zo’n 1100 vacatures staan er open. En dat merken reizigers dagelijks doordat er minder treinen rijden of last-minute treinen uitvallen.

De treinsimulator heeft al een reis langs vijf andere stations gemaakt. “We doen dit omdat we echt veel personeel zoeken, niet alleen machinisten maar ook conducteurs, winkelmedewerkers en ICT’ers. Met zo’n simulator kun je mensen kennis laten maken met het werk”, vertelt NS-woordvoerder Arno Le Blanc.

In Brabant zoekt de NS zestig conducteurs en vijfendertig machinisten. Het gaat dan om medewerkers die in de buurt van Roosendaal, Eindhoven of Den Bosch moeten wonen. “Deze manier van mensen aantrekken werkt enorm goed”, weet Le Blanc. “We hebben de afgelopen maanden drie keer zoveel aanmeldingen als in dezelfde periode voor corona.”

Maar daarmee is het personeelsprobleem niet direct opgelost. Sollicitanten moeten eerst door een selectieprocedure heen en vervolgens nog een opleiding van een klein jaar volgen.

Het lijkt net een simpel computerspel. Maar zo makkelijk is het niet, vertelt machinist IJsbrant Smitt. “Met deze simulator leren we machinisten in opleiding ook echt het vak. En in de praktijk is het geen spelletje. Je kunt van alles meemaken en je hebt de verantwoordelijkheid over een hele hoop mensen. Een trein is gewoon een apparaat van enkele honderden tonnen dat niet zomaar stilstaat.”