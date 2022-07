Net in de twintig en al treinmachinist: 'In het echt is het zoveel leuker'

De NS heeft een schreeuwend tekort aan personeel. Een simulator op Eindhoven Centraal moest reizigers vrijdag warm maken voor een baan in de trein. Rens (22) en Sanne (26) uit Helmond horen bij de jongste lichting NS-medewerkers. "Ik kom op heel veel plekken en geniet van de mooie uitzichten."

Rens Althuizen stapt sinds hij 20 jaar is iedere dag met veel plezier zijn cabine in als machinist. Steeds meer jonge mensen ontdekken volgens hem dat het leuk werk is. “Maar het zijn er nog niet genoeg. En de meesten zitten in de Randstad.”

“Ik dacht: 'Wow, dit ding rijdt dankzij mij'.”

Het was een openbaring toen hij tijdens zijn tweejarige opleiding voor het eerst een trein bestuurde. “Ik dacht: 'Wow, dit ding rijdt gewoon dankzij mij'. Op school had ik al in een simulator gezeten, maar in het echt is het zoveel leuker.”

Rens in zijn cabine (foto: Rens Althuizen).

De afwisseling maakt het werk volgens de Helmonder leuk. “Ik kom op zoveel plekken en ik geniet vaak van mooie uitzichten. Het is fijn om in mijn cabine alleen bezig te zijn. Maar als ik mensen wil opzoeken, sta ik zo tussen de drukte op het perron en maak ik een praatje.” Daar sluit conducteur Sanne Kuijpers uit Helmond zich bij aan. “Ik kom uit de toerismesector, maar ik wilde achter het bureau vandaan. Interactie met mensen hebben. Nu reis ik iedere dag heel Nederland door en kan ik mij constant inzetten voor reizigers.”

“Met een storing leef ik helemaal op.”

En dat betekent veel meer dan alleen kaartjes controleren, weet ze na drie jaar. “Met een storing leef ik helemaal op omdat ik reizigers kan helpen met reisadvies en andere zaken.” Het personeelstekort bij de NS maakt het werk voor Rens en Sanne wel zwaarder. “Onze dagen zijn voller en drukker, waardoor we korte tussenstops en pauzes hebben”, legt de machinist uit. Ze hopen daarom beiden dat de actie op Eindhoven Centraal vrijdag nieuwe mensen aantrekt. “Als je de simulator leuk vindt, zal het echte werk je helemaal bevallen”, belooft Rens. Personeelstekort of niet, de twee denken er niet over om te stoppen. “Ik ga voorlopig nog wel even door”, lacht Sanne.