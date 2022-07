Voor een klein deel van Brabant begint vandaag al de zomervakantie

Het grootste deel van Brabant moet nog even wachten, maar voor basisschool ’t Kompas in Werkendam begint vrijdagmiddag al de zomervakantie. Om klokslag twaalf uur ging voor de laatste keer dit schooljaar de schoolbel, gevolgd door een vloedgolf aan enthousiaste kinderen die allemaal ontzettend veel zin hebben in de welverdiende vakantie.

Tom Berkers Geschreven door