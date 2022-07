Studenten kiezen steeds minder voor verpleegkundeopleiding

Steeds minder jongeren willen de verpleging in. In Brabant hebben zich voor volgend jaar gemiddeld 18 procent minder studenten aangemeld voor de vier hbo-opleidingen verpleegkunde. Vooral in Tilburg is het aantal aanmeldingen flink gedaald. Daar beginnen in september 41 procent minder studenten. De terugval komt na twee jaar van stijging, grotendeels veroorzaakt door de coronapandemie.

In totaal beginnen er in september bijna 1400 Brabantse studenten aan de hbo-studie verpleegkunde. Van die 1400 beginnen er 81 in Tilburg. Dat was al een kleine opleiding, maar met 81 eerstejaars is er nog maar weinig over.

Directeur Karen Cox van de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid tast in het duister over de reden waarom juist in Tilburg het aantal eerstejaars zo is afgenomen. “In de eerste twee coronajaren was je belangrijk als je in de zorg werkte. Wij doen er toe, hoorde je toen vaak. Maar nu wordt er vooral gesproken over het hoge ziekteverzuim en de werkdruk." Cox vermoedt ook dat de vergrijzing er iets mee te maken heeft. In Eindhoven is de populatie misschien wat jonger, waardoor de afname op 14 procent bleef hangen.

Avans, met verpleegkundeopleidingen in Den Bosch en Breda, doet het wat beter dan Fontys, maar ook daar beginnen er rond de tien procent minder studenten aan het eerste jaar. Volgens een woordvoerder van Avans heeft het niet alleen te maken met de stijging in de coronajaren. Ook het afschaffen van de numerus fixus (een maximumaantal studenten dat toegelaten wordt) voor verpleegkunde zorgde twee jaar geleden voor een stijging. Het aantal leerlingen is nu weer op het oude niveau van voor corona.