PSV opent aanval op Ajax en wil nog defensieve versterking

Zeven spelers presenteerde PSV al en daar lijkt het voorlopig niet bij te blijven. Achterin willen de Eindhovenaren zich mogelijk nog versterken, al hangt dat ook af van de blessures van André Ramalho en Mauro Júnior. Verder is technisch directeur John de Jong tevreden over de huidige transferperiode.

“De belangrijkste posities zijn ingevuld. We hadden als doel zo veel mogelijk aanwinsten voor het trainingskamp te presenteren. Dat is gelukt. Wij zijn tot nu toe tevreden.”

Of daarmee de koek op is, kan hij niet zeggen. “Veel hangt af van hoe de blessuregevallen achterin zich ontwikkelen. Daarover weten we volgende week meer. We moeten ook niet spelers gaan stapelen. We hebben vier centrale verdedigers die alle vier in de basis kunnen staan. Maar er zijn mogelijkheden om ons achterin nog te versterken.”

Olivier Boscagli is het eerste halfjaar sowieso nog uitgeschakeld. Er is goede hoop dat André Ramalho en Mauro Júnior sneller aansluiten. Maar of dat voor de voorrondes van de Champions League is, kan de technisch directeur niet met zekerheid zeggen.