PSV blijft selectie versterken, nu door aanvaller Savio te huren

PSV heeft opnieuw een speler vastgelegd. Ditmaal gaat het om vleugelaanvaller Savio Moreira de Oliveira. PSV's directeur voetbalzaken John de Jong laat weten dat hij het eens is geworden met zijn club, Troyes, over de huur van de 18-jarige Braziliaan. Savio gaat in eerste instantie voor een jaar in Eindhoven voetballen.

"We hopen dat dit het begin is van een lang verblijf bij PSV", zegt De Jong. "De papieren zijn getekend, we zijn bezig met de werkvergunning. We hopen dat hij volgende week aansluit bij de club. Savio is een linksbuiten die ook op rechts uit de voeten kan. Hij heeft een goede dribble en is een klassieke buitenspeler."

"We huren hem voor één jaar, omdat twee jaar niet mag. Maar we hebben wel de intentie hier een project voor de lange termijn van te maken. We hebben bij de onderhandelingen beelden laten zien van Braziliaanse voetballers bij PSV. Dat helpt altijd bij dat soort jongens. Savio krijgt de tijd zich te ontwikkelen. Hij zal er nog niet gelijk staan."

Savio stapte onlangs over van het Braziliaanse Atlético Mineiro naar het Franse Troyes. Zijn komst kan nog afketsen op het resultaat van de medische keuring en het niet toekennen van een werkvergunning, meldt PSV verder.

Eerder haalde PSV al onder anderen Luuk de Jong, Guus Til en keeper Walter Benítez.

