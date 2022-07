112-nieuws: bosbrandje in Gilze • politie vindt nepvuurwapen

09.10

In een huis aan de Lage Brugweg in Helenaveen is rond acht uur een zwaargewonde man gevonden. De politie vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van een overval. Veel is echter nog onduidelijk, zo laat een woordvoerder van de politie iets na negen uur weten.

Zo kan ze nog niet zeggen of het slachtoffer de bewoner van het huis is. Ook de vraag of het gaat om een gewapende overval, kon ze nog niet beantwoorden. Onduidelijk is ook of er sprake is van één of meerdere daders. De politie doet uitgebreid onderzoek onder meer met een speurhond.