Campings vullen gaten in het rooster met Spanjaarden of trouwe gasten

Ook campings en vakantieparken in Brabant kampen met een tekort aan personeel. Soms zijn open plekken in het rooster op het laatste moment ingevuld. Een andere camping heeft Spanjaarden over laten komen. "Soms springen ook trouwe campinggasten bij", signaleert Arthur van Disseldorp, regiomanager Brabant van branchevereniging Recron.

Op De Kurenpolder in Hank is het personeelstekort ook voelbaar. "De studenten die we hadden hebben inmiddels andere baantjes. Onze gasten verwachten wel een goede bediening. Daarom hebben we begin dit jaar mensen uit Spanje aangenomen. Dat werkt prima", zegt Sandra de Jongh van de camping.

Bij camping De Paal in Bergeijk was het werven van personeel moeilijker dan in voorgaande jaren, zegt mede-eigenaar Pierre Martens. "Het was een flinke opgave, maar we hebben het gelukkig rond gekregen. Al ging dat op sommige dagen wat lastiger."

"We lopen niet te juichen", zegt Van Disseldorp. "In vergelijking met cafés en restaurants doen we het redelijk. Maar het is wel spannend. Soms springen trouwe campinggasten bij."

Volgens de regiomanager blijven veel vakantiegangers, ook in Brabant, graag dichter bij huis. "Dat komt voor een deel door het goede weer. Maar ook door al het gedoe op Schiphol kiezen vakantievierders voor een camping of vakantiepark op rijafstand."

Dat merken ze ook bij De Paal in Bergeijk. "Het is beduidend drukker dan in 2019. Mensen gaan graag in eigen land op vakantie. Er zijn nu nog enkele plekken vrij, maar over twee weken zitten we mudvol", zegt Pierre Martens.

Ook bij De Kurenpolder bij Hank is het drukker dan voorheen. "In voorgaande jaren zaten we in deze periode drie tot vier weken vol", zegt Sandra de Jongh. "Nu zijn we in het hoogseizoen vijf tot zes weken volgeboekt."

"Onze nieuwe gasten hebben het hier in coronatijd prima naar hun zin gehad. Ze willen ook geen toestand op het vliegveld en hoeven niet per se naar het buitenland. Hier hebben ze een compleet park met alles erop en eraan."