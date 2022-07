PSV onthult eerste namen van PSV'ers met voetafdrukken op Walk of Fame

PSV en sponsor EnergieDirect.nl hebben de eerste namen bekendgemaakt van oud-spelers die een plekje krijgen op de Walk of Fame. Het gaat om Luc Nilis, Ronaldo en 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen. Zaterdagmiddag worden alle tien tegels onthuld tijdens de PSV-fandag.

Supporters mochten stemmen over wie er op zo’n tegel moest komen. De Walk of Fame ligt straks aan de oostzijde van het Philips Stadion met de voetafdrukken van bekende PSV-spelers van vroeger en nu. De tegels met voet- en handafdrukken (in geval van keepers) worden door bekende ex-PSV'ers zelf zaterdag bekendgemaakt.

De Walk of Fame is een bedankje van sponsor Energiedirect.nl. De energieleverancier stopt na zes jaar als shirtsponsor van de Eindhovenaren. In de toekomst wil PSV meer tegels gaan toevoegen.

Een Walk of Fame bij een voetbalstadion is niet nieuw. Bij het Gelredome in Arnhem is er ook een maar dan van artiesten die er hebben opgetreden. Zo kregen Snollebollekes en Frans Bauer zo’n tegel, net als Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna. Ook zijn in Arnhem tegels met data van belangrijke wedstrijden.