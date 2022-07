Peter Gillis heeft dwangsom van 250.000 euro niet betaald

Peter Gillis heeft de dwangsom van 250.000 euro die hij moest betalen aan de gemeente Peel en Maas niet betaald. Dat heeft de 60-jarige Gillis desgevraagd aan het ANP laten weten. Gillis, die te zien is in de SBS6-realitysoap Familie Gillis: Massa is Kassa, had tot 10 juli de tijd gekregen om de dwangsom te betalen.

