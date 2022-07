Meike (13) had graag vier dagen gewandeld: 'Maar dinsdag was wel héél warm'

Ga d’r maar aan staan. Vier dagen achter elkaar 50 kilometer lopen en dat als 13-jarige. Meike Gijsbertsen uit Sint Hubert was die uitdaging graag aangegaan, maar door de hitte viel de eerste dag af. "Natuurlijk wilde ik de Vierdaagse helemaal lopen, maar het was dinsdag ook wel heel erg warm om te wandelen."

Het kon bijna niet uitblijven dat Meike eens aan de Vierdaagse zou deelnemen. Haar opa en een oom hebben al een aantal keren meegedaan aan het internationale evenement. Haar vader Sebastian Gijsbertsen is zelfs voor de vijfde keer van start gegaan. Met hem is Meike vanaf december aan de wandel gegaan. Om te oefenen, want je moet wel voldoende trainingskilometers in de benen hebben.

“Het leek me leuk om zelf ook die ervaring op te doen”, vertelt Meike over haar drijfveer. Geleidelijk aan heeft ze zich voorbereid op het festijn. “Ik begon met tien kilometer en dat is langzaam maar zeker meer geworden. In een aantal weken heb ik vier keer vijftig kilometer gelopen. Vier keer dagen achter elkaar heb ik vooraf niet gedaan.”

Ze heeft altijd geoefend met haar vader. Ze hebben onder meer een deel van de gevreesde Zevenheuvelenweg verkend en zelfs een keer in alle vroegte een stuk gelopen. “Het gaat goed samen. Soms is het moeilijk om hem bij te benen. Dan vraag ik gewoon of hij wat slomer wil gaan lopen. Ondertussen geeft hij me ook tips.” Over het voorkomen van blaren bijvoorbeeld? Nou, daar is Meike niet bang voor. “Gewoon goed intapen.” Bovendien heeft ze goede loopschoenen.

Meike gaat er relaxed mee om. Misschien omdat haar vader in de buurt is, of zijn het de loopgenen? Het feit dat sporten al jaren een grote hobby is, helpt waarschijnlijk ook mee.

Vanaf het moment dat het kon, trapt Meike namelijk tegen de bal. Tot en met het voorbije seizoen bij sv DWSH ’18. Met jongens, want de club in Sint Hubert kent geen aparte meisjes- of vrouwentak. WVV Constantia wel en daarom maakt Meike de overstap naar de Wanroijse voetbalbuur. Maar zover is het nog niet. Al haar aandacht gaat nu uit naar het uitlopen van de driedaagse.