Grote ravage bij woningbrand in Tilburg, vuur slaat over naar andere huizen

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/4 De brand ontstond in een tent in de achtertuin van het Tilburgse huis

Een brand heeft dinsdagochtend twee huizen aan de Brasemstraat in Tilburg verwoest. Een hond is daarbij omgekomen. Het vuur ontstond vermoedelijk in een tent die in de achtertuin tegen een van de huizen aan stond, en sloeg daarna over naar omliggende woningen.

Brandweerlieden bestreden het vuur. Ook werden dakpannen weggehaald om onder het dak te kunnen blussen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was er niemand in de tent aanwezig toen de brand uitbrak. De bewoners wisten hun huizen op tijd te verlaten. Rook ingeademd

Twee mensen kregen zuurstof toegediend omdat ze rook hadden ingeademd. Daarna zijn ze per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omwonenden moesten hun huizen verlaten. Veel mensen stonden op straat naar de brand te kijken. De omgeving rond zes woningen is nog altijd afgezet met linten.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties