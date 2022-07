Het wordt tropisch warm, en dit is nog maar het begin

Trek die korte broek maar uit de kast en breng een bezoekje aan de ijssalon, want het wordt dinsdag zomers warm. De tropische waarde van 30 graden wordt aangetikt. En dat is nog maar het begin, want na een paar iets koelere dagen duiken we vanaf zondag écht de hitte in.

Het warme weer van dinsdag komt door een hogedrukgebied dat over ons land trekt. Op sommige plekken in Brabant kan het zelfs 31 graden worden. 's Nachts blijft het ook aangenaam warm, met temperaturen rond de 17 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm maar met 25 graden is het nog altijd prima zomers weer. Tropische periode

Zondag klimt het kwik weer flink omhoog en dat is de start van een tropische periode. Volgende week maandag en dinsdag wordt er 32 graden op de thermometer verwacht. Ook daarna blijft het lekker zomers weer, met 24 tot 25 graden.