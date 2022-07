De Denen zeggen 'agurk', maar voor ons is het gewoon een komkommer

De zomerperiode wordt ook wel komkommertijd genoemd omdat er in die periode op allerlei gebieden geen snars valt te beleven. Maar hoe komen we eigenlijk aan de naam komkommertijd?

Komkommertijd is een synoniem voor een periode is met weinig tot geen nieuws. Jan en alleman is met vakantie en daardoor is het in deze periode van oudsher rustig aan het nieuwsfront.

In het verleden viel de zomerperiode samen met de oogsttijd van de komkommers. Telers waren de enigen die de mouwen moesten opstropen om nog de kost te kunnen verdienen. Maar die tijd ligt inmiddels ook achter ons. Telers van komkommers oogsten tegenwoordig wel drie keer per jaar.

De komkommer is dus allang geen groentje meer op de fruitafdeling van de supermarkt. Fruitafdeling? Precies, want in dat schap hoort de komkommer eigenlijk thuis. Met of zonder plastic jasje. Wat weet jij eigenlijk van de komkommer?

Weetjes (*) over de komkommer:

- Driekwart van alle komkommers ter wereld komen uit China.

- De zwaarste komkommer woog dertien kilo, aldus het Guiness Book of World Records.

- De komkommer heet officieel cucumis sativus. Sinds het jaar 983 groeit hij al in Europa.

- Om de komkommer zit plastic om de houdbaarheid te verlengen.

- Gepureerde komkommer is een uitstekende verzachter van door de zon verbrande huid.

- Piepende scharnieren krijg je stil door er met een stukje komkommer over te wrijven.

- In Scandinavië heten ze agurk of gurka, wij mogen ze gewoon komkommer noemen.

- Op zoek naar een frisse adem? Plak een stukje komkommer tegen je gehemelte.

En als er wordt geschreven over de komkommertijd, is het ongetwijfeld weer zover.

(*Bron: Quest)