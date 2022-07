Ziekenhuizen pakken personeelstekort aan met Filipijnse verpleegkundigen

Onderwijsinstelling Summa Zorg in Eindhoven gaat de komende tijd enkele tientallen Filipijnse verpleegkundigen bijscholen. Die moeten dan later dit jaar aan de slag in de Nederlandse ziekenhuizen, om zo het personeelstekort daar te verlichten.

"We komen zo'n 49.000 mensen tekort in de zorg", vertelt Summa-directeur Katinka van Garderen. "Een gigantisch aantal. En de verwachting is dat het alleen maar verder oploopt tot zo'n 135.000 in 2030."

En dus gaat de onderwijsinstelling, met 26 scholen en 18.000 leerlingen de grootste van Zuid-Nederland, nu een samenwerking aan met OTTO Health Care. Die organisatie helpt bij het internationaal uitwisselen van zorgpersoneel, legt directeur Frank van Gool uit.

Vijf jaar

“Wij willen meehelpen door buitenlandse verpleegkundigen vijf jaar in Nederland te laten werken. In landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, gebeurt dit al langer naar alle tevredenheid.”

Nu krijgen we zo'n constructie dus ook in Nederland. OTTO Health Care heeft onlangs een samenwerking gesloten met een ziekenhuis in de Filipijnse hoofdstad Manilla. De bedoeling is dat enkele tientallen verpleegkundigen uiteindelijk zo'n vijf jaar hier mogen en kunnen werken.

Nederlandse taal

Maar voor het zover is, moeten zij nog bijgeschoold worden. Bijvoorbeeld in het gebruik van de Nederlandse taal, die ze tijdens het werk nodig zullen hebben. In dat proces zal Summa Zorg een belangrijke rol spelen.

In het derde kwartaal van dit jaar moeten de eerste Filipijnse verpleegkundigen al aan de slag gaan. Dat zal in eerste instantie in Zuid-Holland zijn, maar de bedoeling is dat de samenwerking zich snel over het hele land verspreidt.