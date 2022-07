Man opgepakt voor moord op zijn ex-vriendin en haar neef

Een 56-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij een dubbele moord in het Vlaamse Geistingen, net over de grens bij Weert. Dat schrijft de krant Gazet van Antwerpen. De man zou zijn ex-vriendin en haar neef om het leven hebben gebracht.

Evie Hendriks Geschreven door

De slachtoffers die dinsdag gevonden zijn, zouden de Nederlandse Marly S. en haar neef zijn. Zij zijn met geweld om het leven gebracht. De verdachte is volgens de krant de 56-jarige Enrico V. uit Eindhoven. De verdachte is dinsdag op straat voor zijn huis aan de Borgerhoutlaan in het stadsdeel Woensel opgepakt. De politie doet onderzoek en kijkt met camera's naar binnen in het huis. De straat is voor een deel afgezet.

Foto: SQ Vision