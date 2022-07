Jurgen kan een tandarts niet betalen, maar nu wordt hij toch geholpen

Jurgen van Riel uit Tilburg lag dinsdagmorgen voor het eerst in jaren voor een controle in de tandartsstoel. Hij zit in de schuldsanering en kan de tandarts niet betalen. Voor mensen als hij stond dinsdag een tandartsbus klaar bij Quiet, een club die Tilburgers die kampen met armoede helpt: "Hopelijk hebben ze een oplossing voor me", zegt Jurgen hoopvol als hij de bus in stapt.

Jaren geleden was Jurgen drugsverslaafd: “Daarmee heb ik m’n gebit naar de kloten geholpen. Ik heb er ontieglijk veel ongemak van.” Normaal eten en drinken kan Jurgen niet meer. Hij wijst naar zijn mond: “Ik drink door ’t geultje van m’n tong. Alles moet langs m’n gehemelte, want ik kan niet kauwen en geen koud water meer drinken. Zodra het een keertje langs m’n tanden komt, zak ik door de grond van de pijn.”

“Leuke vent, dacht ik. Tot hij z’n mond opendeed.”

In Tilburg zijn zo’n 1200 mensen als Jurgen. Caroline van Wingaarden is van Dokters van de Wereld, de organisatie die mensen als Jurgen helpt. Met lede ogen ziet ze wat een kapot gebit met mensen als Jurgen doet: “Ik zag hem zitten en dacht: nou, leuke vent, ziet er goed uit. Tot hij z’n mond opendeed. Dan zie je afgebrokkelde tanden en dat is een heel andere indruk.” Armoede herken je volgens Caroline als eerste aan iemands gebit: “Je moet tandzorg zelf betalen en dan moet je harde keuzes maken. Ik sprak net een mevrouw, ze is een tijdje geleden naar tandarts geweest en moest honderd euro betalen. ‘Dan kan ik dus m’n gas en licht niet betalen’, zei ze.” Ondertussen ligt Jurgen in de stoel bij tandarts Xander Meijs. Routineus somt hij op wat er scheelt: “27, 28 zijn afwezig. Tjongejonge, wat een slijtage…” Door zijn drugsverslaving, heeft Jurgen veel geknarst met zijn tanden en dat heeft zijn sporen nagelaten: “Bijna iedere tand en kies in de bovenkaak heeft reparatie nodig”, is het oordeel. Maar Jurgen kan dat niet betalen. Maar Meijs heeft goed nieuws voor hem. Tilburgse tandartsen gaan een jaar lang gratis mondzorg bieden aan mensen als Jurgen. Hij steekt zijn handen omhoog van blijdschap: “Ik ben er hartstikke blij mee, echt waar!”

"Mondzorg moet terug in het basispakket."

Eigenlijk moet de tandarts gewoon terug in ’t basispakket van de zorgverzekering, vindt Meijs. En hij staat niet alleen. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah is het helemaal met ‘m eens: “Dat is beter voor onze inwoners en vooral gezonder.” Dat zijn gebit binnenkort behandeld wordt, betekent heel veel voor Jurgen: “Het geeft me weer meer zelfvertrouwen. Dat ik straks weer met een glimlach tevoorschijn durf te komen.”