Man uit Steenbergen vast voor doodschieten muziekproducer Siki Martina

De politie heeft in Barendrecht een 34-jarige man uit Steenbergen aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident bij metrostation Coolhaven in Rotterdam. Dat meldt omroep Rijnmond. Bij de schietpartij van afgelopen zondagavond kwam de 31-jarige Rotterdamse muziekproducer Siki Martina om het leven.

De verdachte uit Steenbergen is maandag aangehouden. Na een oproep van de politie werd er een tip gegeven over een auto met kogelgaten erin in Rotterdam-Ommoord. Die auto werd door de politie al gezocht.

Uit camerabeelden bleek dat er zeker nog een man betrokken is bij het schietincident op het metrodek. Daarnaast is de politie nog bezig met het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden. Daarnaast loopt er een buurtonderzoek in de omgeving van metrostation Coolhaven.