Scooterrijder botst tegen boom en overlijdt in het ziekenhuis

Een man is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij 23 juni opliep bij een ongeluk in Best. Het slachtoffer was met zijn scooter tegen een boom langs het Dijkpad gereden.