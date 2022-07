Johan Vlemmix doet met een nieuwe knie mee aan de Nijmeegse Vierdaagse

Johan Vlemmix bij de vierdaagse. Johan Vlemmix op de pijnbank in 2013, toen hij voortijdig moest afhaken (eigen foto). Waar mensen zijn is Johan (eigen foto). Johan Vlemmix is er klaar voor, met zijn nieuwe knie en rechtgezette been (eigen foto). Volgende Vorige 1/4 Johan Vlemmix bij de vierdaagse.

Hij was er helemaal klaar voor, maar Johan Vlemmix (63) moet net als tienduizenden andere loopliefhebbers nog een dag geduld opbrengen om van start te kunnen gaan in het Nijmeegse wandelfestijn. De Vierdaagse is dit jaar door de hitte ingekort. De Eindhovenaar heeft begrip voor het besluit van de organisatie. "Toch vind ik het ook jammer, want ik hou wel van een beetje warmte."

"Ik was er in 2006 ook bij, toen de Vierdaagse vanwege de hitte moest worden gestaakt. Ambulances reden toen af en aan. Dat was niet leuk. Wat ik deze dinsdag dan ga doen? Ik ben toch in de stad. Wat sfeer proeven, filmpjes opnemen, ik vermaak me wel." Geluk bij een ongeluk: Johan heeft sinds vorig jaar een nieuwe knie. Dan scheelt het of je drie of vier dagen van 30 kilometer voor de boeg hebt, al maakt hij er zich niet druk om. Net als bij de tien voorgaande keren begint de alleskunner onvoorbereid aan het evenement. Slechts door domme pech haalde hij eenmaal de finish niet, maar in de regel weet de Eindhovenaar altijd wel zijn doel te bereiken, is het niet linksom, dan rechtsom.

"Ik ben een soort Heintje Davids."

“Ik repeteer nooit, heb ook nu niet geoefend. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Ik ben een doorzetter, houd niet van gefiep. Maar ik doe het nooit voor de aandacht”, laat hij er schaterlachend op volgen. Wat Johan in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont: “Ik ben een soort Heintje Davids.” De entertainer doelt op de geboren Rotterdamse, die als artieste heel vaak haar afscheid aankondigde, maar steevast doorging. “Ik ben nooit weggelopen voor aandacht.” En dat zal deze week letterlijk en figuurlijk niet anders zijn.

"Mijn been en knie zijn als een bouwpakket in elkaar gezet."

Toch wordt het wel anders, met een (deels) aangepast onderstel, geeft de zestiger toe. Vorig jaar november ging hij onder het mes bij Kliniek ViaSana in Mill. Dat was hard nodig. “Het zag er niet meer uit, mijn benen stonden zo krom. Je kon er met gemak een grote bal tussendoor schieten. In die kliniek hebben ze mijn ene been rechtgezet. Het andere is boven en onder de knie afgezaagd, ja echt met een slijptol, en daar hebben ze een nieuw gewricht tussen gezet. En daarna is alles met een hamer en wat lijm weer vastgemaakt. Als een bouwpakket. Ongelooflijk en toch kon ik een dag later alweer lopen, al was het wel even wennen.”

"Misschien dat ik nu een vredesvlag om mijn schouders draag."

Johan heeft dus deze week geen stok of krukken nodig, toch zal hij wel weer opvallen. Is het niet vanwege zijn ‘bekende kop’, dan met wat anders. Zo inventief zal hij wel zijn. “Misschien dat ik nu een vredesvlag om mijn schouders draag. Om een soort van statement te maken voor de wereldvrede. Nee, niet uit politiek oogpunt, maar gewoon om mensen op te roepen respect voor elkaar op te brengen.”

"Ik ga voor een 4Daagsekruis met kroontje."