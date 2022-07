Scooterrijder (22) overleden bij ongeluk in zijn woonplaats Geldrop

Bij een ongeluk op de Wielewaal in Geldrop is dinsdagnacht een scooterrijder van 22 jaar uit die plaats om het leven gekomen. Het slachtoffer stak bij een oversteekplaats de weg over en werd daarbij geschept door een auto die werd bestuurd door een man van 33 jaar, eveneens uit Geldrop.

Volgens een 112-correspondent overleed de scooterrijder ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar landde uiteindelijk niet. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Wel werd hij uit voorzorg in de ambulance nagekeken. Hij is aangehouden, zoals dat vaker gebeurt in het geval van een ernstig ongeluk. Volgens een woordvoerder van de politie is er geen reden om er vanuit te gaan dat er alcohol of andere verdovende middelen in het spel waren. De oorzaak van het ongeluk wordt door de politie nog onderzocht.