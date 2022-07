Scooterrijder overleden bij ongeluk in Geldrop

Bij een ongeluk op de Wielewaal in Geldrop is in de nacht van dinsdag op woensdag een scooterrijder om het leven gekomen.

Het slachtoffer stak bij een oversteekplaats de weg over en werd daarbij geschept door een auto. Volgens een 112-correspondent overleed de scooterrijder ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar landde uiteindelijk niet. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Hij is in de ambulance nagekeken. De man zou zijn aangehouden. De politie doet onderzoek. De weg was hierdoor lange tijd afgesloten.