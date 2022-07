Natasja is niet op zoek, maar valt als een blok voor Kevin uit Malta

Net afgestudeerd en met een vriendin op vakantie op Malta. Op 23 mei 1999 ontmoet Natasja Maas (24) uit Oosterhout op het vakantie-eiland de vijf jaar oudere Kevin Zarb Cousin. Die is samen met een Nederlandse vriend iets aan het drinken in de Bamboo-bar. Tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds bij elkaar.

"Mijn vriendin woonde destijds in Engeland. We wilden graag op vakantie. We pakten de kaart erbij en het werd Malta. In de eerste de beste kroeg werden we aangesproken door Kevin en toen zijn we aan de praat geraakt", vertelt Natasja over haar eerste ontmoeting met Kevin. "Ik was totaal niet op zoek, maar ben wel verliefd geworden."

De mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, hielden in die tijd niet over. "Ik studeerde nog en moest naar de schoolbibliotheek om mijn mail te checken. Kevin moest op Malta naar een internetcafé. We hebben in het begin veel moeite moeten doen om met elkaar in contact te blijven."

Na een half jaar heen en weer reizen besloot Natasja in november 1999 voor een langere periode naar Malta te gaan. "Ik had een open vliegticket gekocht. Daardoor kon ik binnen een half jaar weer terug naar Nederland. Ik zou wel zien waar het schip zou stranden. Sommigen dachten: het is een vakantieliefde, dat waait wel over. Maar mijn vriendin uit Engeland had gezien dat er een goede klik was. Het half jaar werd uiteindelijk negen jaar."

Natasja vond al snel werk in de toeristenbranche en Kevin werkte al als restaurantmanager bij een sterrenhotel.

De ouders van Natasja hadden in het begin wel wat bedenkingen. "Logisch, zij zagen hun dochter na een half jaar verhuizen naar Malta. Maar ik was 24 en ze konden me ook niet tegenhouden. Ze wisten ook dat ik eventueel weer snel terug zou kunnen zijn. Ze zijn heel vaak in Malta geweest om ons te bezoeken. Mijn ouders zijn zelfs op Engelse les geweest om goed met Kevin en zijn familie te kunnen communiceren."