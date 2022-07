Asiels zitten tjokvol met kittens: 'De situatie is best nijpend'

De zomer is aangebroken en dat betekent dat er een miauwende babyboom is in de dierenasiels. Talloze nestjes met kittens, al dan niet met moeder, worden binnengebracht, of gewoon gedumpt. In het asiel hebben ze er de handen vol aan.

"De situatie is best nijpend", zegt Angela Frijters, beheerder van het dierenasiel in Waalwijk. "Momenteel hebben we 124 kittens hier, en die zijn allemaal zo jong dat ze nog niet herplaatst kunnen worden. Ze moeten eerst groeien en zwaarder worden voordat ze hun vaccinaties krijgen. Pas met een week of tien kunnen ze bij een nieuw baasje terecht." In de zomerperiode worden de jonge katjes geboren, en volgens Angela is het hoogseizoen nu aangebroken. "Veel zwerfkatten krijgen kleintjes en als mensen buiten een nestje vinden, worden ze naar het asiel gebracht. Soms met moederpoes, soms moederziel alleen."

"Vorige week vonden we een doos bij de poort met twee moeders en een lading kleintjes."

Ook worden kittens regelmatig gedumpt. "Vorige week vonden nog we een doos bij de poort met twee moeders en een lading kleintjes." Ook bij Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren in Eindhoven komen ze handen tekort. Ze geven onderdak aan zo'n 120 kittens, verdeeld over de opvang en gastgezinnen. "Er gaat veel tijd zitten in het socialiseren van de diertjes, eten geven en schoonmaken", zegt beheerder Alma van Dorenmalen. "Bovendien moet ieder dier dat bij ons binnenkomt eerst twee weken in quarantaine, dat is wettelijk zo bepaald. Pas daarna kunnen ze herplaatst worden." Alma verwacht dat de piek nog niet is bereikt. "Er komen nog veel meer moederpoezen en kleintjes", zegt ze. "Pas eind augustus verwachten we dat het rustiger wordt." Bij de dierenopvang in Oss vangen ze op dit moment zestig kleine pluizenbolletjes op. De diertjes zitten allemaal bij gastgezinnen. "Dan krijgen ze toch meer aandacht en groeien ze op in een huiselijke omgeving", vertelt Sandra van Rooij, beheerder van het asiel. "Ze leren met kinderen om te gaan en met andere huisdieren, en ze wennen aan de stofzuiger en het open- en dichtgaan van een deur."

"Iedereen snakt na twee jaar corona om even weg te gaan, dan moet je geen huisdier aanschaffen."