Grote partij qat gesmokkeld via vliegveld: Tilburger aangehouden

Een Tilburger is dinsdag opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij de drugssmokkel van een grote hoeveelheid qat. De partij werd op donderdag 30 juni ontdekt door de douane op vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Na de vondst onderzocht een rechercheteam van de Marechaussee de zaak. Op diezelfde dag kon een verdachte uit Maastricht op heterdaad worden aangehouden. Verder onderzoek leidde de Marechaussee naar een man in Tilburg, die dinsdag is aangehouden.

De drugs zijn in beslag genomen en beide mannen zitten vast. De Marechaussee verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.

Plantaardige drugs

Qat is een plantaardig product met een stimulerende werking. Gebruikers kauwen op de bladeren. In Nederland wordt qat vooral gebruikt door mensen met een achtergrond uit de streken waar de plant van nature voorkomt, zoals Jemen, Somalië en Ethiopië. Sinds 2013 is qat verboden in Nederland.