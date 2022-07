Bus met waarschijnlijk drugsafval brandt af in Liessel

Een bestelbus met daarin waarschijnlijk drugsafval is woensdagavond in brand gevlogen in Liessel. De brandweer is bezig met bluswerk.

Het doven van het vuur gaat volgens een 112-correspondent moeizaam. Met water krijgt de brandweer het vuur niet gemakkelijk uit. Het lijkt er volgens hem op dat men het vuur gecontroleerd laat uitbranden. Een adviseur gevaarlijke stoffen komt naar de afgelegen Elzenweg, waar de bus staat. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt en bomen beschadigt, heeft de brandweer de omgeving natgespoten. 150 vaten

Mocht in het afgebrande busje daadwerkelijk drugsafval zitten, dan is dit het tweede soortgelijke incident in een week tijd. Op woensdag 6 juli was het raak in Roosendaal. Toen brandde in het buitengebied een trailer af met daarin 150 vaten.

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision.