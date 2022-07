Wachten op privacy instellingen... Er zijn onder anderen veel agenten aan het zoeken (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Een beeld van de zoektocht (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Ook de brandweer is paraat (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/4 Massale zoektocht naar mogelijke drenkeling in haven Willemstad

Onder meer politie en brandweer zijn al uren massaal bezig om een man te vinden die mogelijk in het water van de haven van Willemstad terecht is gekomen. Volgens de politie is hij aan boord van een schip gegaan, maar hij was daarna ineens nergens meer te vinden. De angst bestaat dat de man in het water ligt.