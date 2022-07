Vrouw tijdens hardlopen zwaar toegetakeld door groepje jongens

Een hardloopster is dinsdagavond in Udenhout mishandeld door een groepje jongens. Ze was aan het trimmen over het Kuilpad toen ze hen op een bankje zag zitten. Op een bepaald moment werd de 33-jarige vrouw zo door hen belaagd dat ze onder meer haar pols brak.

De vrouw liep er rond kwart over acht toen de jongens haar lastig vielen. Volgens de politie renden de jongens een stukje met haar mee. Na enige tijd werd ze klemgereden door een van hen op de fiets. Daarna kreeg ze een duw van weer een andere jongen waardoor ze in een sloot viel. Vervolgens gingen de jongeren er vandoor. Het slachtoffer liep bij de val de breuk in haar pols op. Het is niet bekend hoe ze thuis is gekomen. De leeftijd van de jongens wordt geschat op vijftien tot achttien jaar oud. Een arm van een van hen zat in het gips, voorzien van een legerprint. De politie maakte de mishandeling woensdag bekend en vraagt getuigen zich te melden.